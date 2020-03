Période pourtant la plus fructueuse de l’année, Pâques aura un goût amer cette année-ci.

Vendredi dernier, le Conseil national de sécurité a annoncé le prolongement de la période de confinement du pays, dans le but de poursuivre la lutte contre la propagation du coronavirus. Une décision qui ne fait évidemment pas les affaires des restaurateurs et des cafetiers, qui ne peuvent plus ouvrir du tout, mais également des chocolatiers. Même s’ils peuvent rester ouverts, car leur boutique est considérée comme magasin alimentaire, ceux-ci n’ont pas le sourire.

Car la période de Pâques, pourtant l’une des plus importantes de l’année, lors de laquelle ils préparent des œufs, cloches et lapins en chocolat, s’annonce très difficile. Déjà en difficulté depuis le début du confinement, les artisans savent que Pâques aura un goût amer. Nombre d’entre eux ont décidé de réduire leurs horaires voire de fermer, alors que la production est terminée et qu’il faut à présent écouler les stocks.

C’est le cas de L’Alchimie du chocolat, qui possède deux magasins en Brabant wallon, à Waterloo et La Hulpe, et deux autres à Bruxelles. " On n’ouvre désormais que trois jours par semaine, confirme Jean-Sébastien Jonné qui gère le commerce avec son épouse Géraldine Manderlier. J’ai dû mettre tout mon personnel en chômage économique, soit cinq personnes. Il n’y a plus que mon épouse, ma mère et moi qui gérons quatre magasins. Comme on peut rester ouverts, je n’ai pas droit de fermer et on aurait donc droit à aucune aide de l’État. "

Et si l’on n’est pas encore en pleine période de Pâques, les pertes sont déjà importantes pour les chocolatiers. "Pour l’instant, depuis le 18 mars, on a 80 % de chiffre d’affaires en moins par rapport à la même période il y a un an. Or on réalise habituellement 30 % de notre chiffre durant la période de Pâques. Pour les chocolatiers, c’est une catastrophe. Car les frais fixes restent : on doit payer les loyers de nos quatre magasins, les charges continuent… "

Du côté de Tubize, Adrien Nicaise (Chocoladri), qui a décidé de fermer complètement sa boutique, vit lui aussi des moments difficiles. "Les plus grosses pertes viennent du fait que les entreprises ne commandent plus pour leurs employés. Je dois être au minimum à 10 000 euros de pertes. Je pense que sur une semaine, je vends moins qu’un samedi en temps normal. Ça met en péril la société."

Installé à Braine-l’Alleud, l’artisan chocolatier Maoline a réduit ses heures d’ouverture à trois après-midi. "On n’a vraiment pas beaucoup de monde, alors que ça devrait être le gros rush ", déplore Marie-Caroline Vroman.

Tous ces artisans proposent, le temps du confinement, des livraisons à domicile. Les modalités sont à retrouver sur leur site internet ou leur page Facebook. De quoi limiter un peu la casse en ces moments difficiles.