En pleine crise du logement, voir des bâtiments inhabités est devenu insupportable. Communes et associations pourront s’appuyer sur un nouvel arrêté pour faire cesser ces inoccupations.

"Ça ouvre des portes mais ce n’est pas demain que cela va offrir plein de logements", lance Vincent Wattiez, du Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL) en conclusion à la matinée d’étude intitulée "L’action en cessation pour lutter contre la pénurie de logements". Organisée vendredi matin à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve en maillage entre le RWDH (Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat) et le RBDL avec Habitat et Participation, le PAC BW et le Centre culturel du Brabant wallon comme promoteur de l’événement, cette matinée d’échange et de formation a mis en lumière un nouvel outil juridique qui permet de lutter contre l’inoccupation des logements.

En effet, en janvier 2022, sous l’impulsion du ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, le gouvernement wallon a sorti son plan de lutte contre les logements inoccupés.