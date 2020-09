Alors que l’annonce de fermeture des restaurants venait de tomber, une équipe d’étudiants entrepreneurs de l’UCLouvain s’est mise au travail afin de venir en aide au secteur de l’Horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire, et de limiter le gaspillage alimentaire en permettant le déstockage des invendus auprès des particuliers.

L’initiative “Aide aux restaurateurs #Covid19” s’est donc lancée sous la forme d’un groupe Facebook qui a rapidement connu un certain succès puisqu’il a accueilli plus de 45 000 membres et a aidé plus de 500 restaurateurs et grossistes à garder la tête hors de l’eau. “Mais nous ne voulions pas nous arrêter là. Nous avions compris qu’il y avait une réelle volonté citoyenne d’aider les petites entreprises belges et de changer sa manière de consommer, notamment en se tournant vers le local”, expliquent Pierre Peckel, Oliver Knight et Corentin Deudon, trois étudiants de l’UCLouvain.

Une fois cette crise atténuée, il a été décidé de changer le nom du groupe Facebook et de le renommer “Consommons local” afin de continuer à aider l’entrepreneuriat belge. Suite à cela, Pierre Peckel, étudiant de 25 ans à l’UCLouvain et passionné d’entrepreneuriat, a eu l’idée de lancer “La Vitrine Locale”, un site e-commerce faisant la promotion d’articles issus de producteurs et artisans belges. Rapidement, il a été rejoint par ses deux comparses, eux aussi étudiants à Louvain-la-Neuve. “Derrière ce projet, l’objectif est d’aider les Belges à changer leurs habitudes de consommation en optant pour des options plus durables, responsables, mais surtout locales. Actuellement, nous proposons, sur notre site, les produits d’une vingtaine d’artisans et producteurs belges, que ce soit du vin, des vêtements, des pralines, des agendas et même du thé alcoolisé. En résumé : il y en a pour tous les goûts”, concluent Pierre, Oliver et Corentin.

Infos : Pour découvrir les produits qui sont proposés, rendez-vous sur le site suivant : www.lavitrinelocale.be.