En conseil communal, le bourgmestre villersois Emmanuel Burton avait expliqué il y a quelques semaines qu’il n’était pas question, pour la majorité, d’accepter que la question d’un contournement du site de l’abbaye soit remise sur la table. C’était pourtant une suggestion du cabinet du ministre Henry, en charge de la Mobilité à la Région wallonne.

Lundi, en commission du Parlement wallon, Jean-Paul Wahl (MR) et André Antoine (CDH) avaient interpellé le ministre sur la question. Et comme on aura pu le lire dans ces colonnes, Philippe Henry (Ecolo) a précisé que ce contournement n’était qu’une piste parmi d’autres pour régler le souci de gestion de la mobilité dans les environs de l’abbaye, et pour protéger les arcades une fois reconstruites.

La séquence a fait réagir les groupes d’opposition Ecolo et Ensemble pour Villers (EPV) dans un communiqué commun. Les signataires précisent ne pas cacher leur "consternation" face à la décision de la commune de quitter la table de la concertation.

Pour les deux groupes, la mobilité sur place est catastrophique, pas tellement pour les voitures mais pour les piétons et les cyclistes. Une réflexion globale s’impose donc pour "élaborer des solutions multimodales concertées entre les différentes parties", dont les communes de Genappe et de Court-Saint-Étienne, puisqu’il faudra de toute façon faire des choix.

Ecolo et EPV précisent n’être a priori pas favorables à un contournement mais demandent au collège communal de reprendre les discussions pour que soient trouvées des solutions alternatives durables et réalistes.