Le ministre de la mobilité Henry est resté évasif sur le concept de contournement “light”.

Mi-juillet, nous évoquions le projet de contournement nord de Wavre au gabarit “allégé”, repris dans le plan “Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026” du gouvernement wallon. On se souvient que MR et Ecolo, pourtant partenaires de majorité au gouvernement wallon, ont des visions diamétralement opposées. Le collège communal wavrien, composé uniquement d’élus MR jusqu’en 2018, s’est toujours montré favorable à cette route de 3,5 km entre le zoning nord de Wavre et la N25 à Doiceau, tandis que les élus Ecolo la rejettent en bloc. Et entre opposants et partisans au contournement, le débat fait rage depuis plus de 40 ans.