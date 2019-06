C’est en janvier 2019 que Feuillen Loiseau ouvrait Black Widow, un magasin de CBD (substance active du cannabis jugée intéressante pour ses bénéfices sur la santé, NdlR) à Jodoigne. Six mois plus tard, il a été obligé de mettre la clé sous la porte à cause de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. " Le SPF Finances a décidé de considérer le CBD comme du vulgaire tabac à fumer, nous explique le jeune gérant. Résultat, on passe à 52 % de taxe. Pour faire face à cette augmentation, je devrais au moins doubler mes ventes par jour. Cette situation est invivable et je ne peux donc que fermer mon commerce ."

Surtout que le gérant a connu un autre coup dur : "Le 19 juin dernier, soit quelques jours seulement après l’entrée en vigueur de la législation, une trentaine de personnes dont la police, l’Afsca, la douane et le SPF Finances ont débarqué pour un contrôle et ils ont emporté toute ma marchandise. Je n’ai donc plus rien."

Le gérant de Black Widow a donc décidé de déstocker le matériel qui lui restait avant une fermeture définitive de la boutique. " On entend que des commerces font faillite et moi, je suis obligé de fermer alors que mon affaire tournait bien, déplore Feuillen Loiseau. Mais je ne suis pas le seul ; une trentaine de magasins de CBD en Belgique ont déjà mis la clé sous la porte…"

Selon lui, cette situation va pousser les clients vers l’illégalité : "Les gens vont aller en rue pour se fournir et là, il y aura les effets psychotropes. Et puis, il ne faut pas oublier que pour beaucoup, le CBD était une solution pour les soulager de leurs ennuis de santé…"

Avec un bail en cours , le commerçant réfléchit donc à une reconversion : "J’ai tout le matériel et l’infrastructure pour tenir un commerce, mais je cherche un projet. Je sonde un peu les Jodoignois pour savoir ce qui les intéresserait. J’ai reçu énormément de propositions, mais toutes ne sont pas réalisables. Peut-être un magasin de bonbons ou de smoothies… Je dois y réfléchir."