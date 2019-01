Brabant Wallon Une dizaine de policiers ont contrôlé les clients de l’In-Ca samedi soir.

En à peine un an d’existence, le bar à vin In+Ca (anciennement Wine Not), au centre de Genappe, en aura connu des mésaventures. Samedi soir, alors que se déroulait un concert live (un seul concert est autorisé par mois, comme prévu par l’arrêté du bourgmestre), une dizaine de policiers ont débarqué dans l’établissement.

Les hommes issus des zones Nivelles-Genappe et Ouest Brabant wallon ont procédé à un contrôle d’identité de tous les clients sur place. Un maître-chien de la police fédérale était également présent pour vérifier la présence de drogues chez les clients.

Bloquant les entrées et les sorties du bar ainsi que l’accès aux toilettes, les policiers sont restés près d’une heure sur place. Si la bonne humeur est restée de mise au moment des faits, le gérant de l’établissement est resté choqué par l’ampleur du déploiement policier. "Ce n’est pas une boîte de nuit ! déplore Caius Chenescu. La moyenne d’âge des clients est de 40 ou 50 ans. Alors qu’il y avait 40 personnes sur place, on fait venir des dizaines de policiers pour me contrôler comme si j’étais le plus grand trafiquant du monde. Je ne suis pas Pablo Escobar ! Tout le monde a trouvé que c’était disproportionné. Je n’ai jamais connu une descente pareille."

C’est que le bar a déjà fait l’objet de nombreuses descentes de police par le passé, suite à des plaintes. L’été dernier, le bourgmestre avait décidé de restreindre sérieusement les conditions d’exploitation de l’établissement. Après des remous sur les réseaux sociaux et une pétition, le maïeur avait finalement assoupli son arrêté. Le bar ouvre désormais de 18 h à 1 h… mais déborde de temps à autre. "C’est un bar de fin de soirée, les gens viennent après le resto, vers 22 h-23 h. Parfois, je dois ouvrir un peu plus longtemps, sinon je n’arrive pas à faire mon chiffre en une heure… Je dois payer mes factures", poursuit l’exploitant qui crie à l’acharnement.

Du côté de la zone de police de Nivelles-Genappe, on explique qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle ciblé, mais d’une opération qui s’inscrit dans son plan d’actions relatif à l’insécurité urbaine. Une opération qu’elle réitère plusieurs fois par an. Samedi, deux autres établissements Horeca, à Nivelles et Tubize, ont donc fait l’objet de descentes de ce type. "Les contrôles systématiques d’identité servent à identifier des personnes qui seraient recherchées. On ne vérifie pas les antécédents judiciaires", rassure-t-on.