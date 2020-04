Aucune nouvelle admission aux unités "covid" des hôpitaux brabançons n'a été enregistrée, tout comme la veille.

Ces dernières 24 heures, 170 décès liés au coronavirus ont été reportés en Belgique, dont 98 en maison de repos et 69 en hôpital (cliquez ici pour les derniers chiffres dans le pays). On décompte également 174 nouvelles hospitalisations et 340 personnes ont par contre pu quitter l'hôpital.

En Brabant wallon, on a enregistré 26 nouveaux cas de coronavirus avérés, après test de dépistage, ces dernières 24 heures. Ce qui porte à 1.223 le nombre total de cas dans la province. Parmi ces nouveaux cas, six proviennent de Braine-l'Alleud et six de Rixensart.

Comme la plus peuplée de la province, Braine-l'Alleud est à nouveau la commune qui compte le plus de cas avérés avec Tubize reste la commune qui compte le plus de cas en Brabant wallon, avec 128 cas avérés. Elle est suivie de Tubize (127) et de Wavre (117). Si l'on met le nombre de cas en perspective avec le nombre d'habitants, Rebecq est la commune la plus touchée avec 54,9 cas pour 10.000 habitants. Elle est suivie par Tubize (47,2 cas) et Ittre (43,1).

Sciensano, l'institut de santé publique en Belgique, recense deux hôpitaux dans le Brabant wallon : ce mardi, 38 personnes y étaient hospitalisées (même nombre que la veille et l'avant-veille). Parmi elles, douze se trouvaient aux soins intensifs (une de moins que la veille) et dix nécessitaient une assistance respiratoire (une de moins que la veille). Aucune nouvelle admission aux unités "covid" des hôpitaux brabançons n'a été enregistrée, tout comme la veille. Trois patients ont été autorisés à les quitter (aucun la veille).