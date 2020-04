Il y a actuellement près de 1.200 cas dans la province.

Ces dernières 24 heures, 134 décès liés au coronavirus ont été reportés en Belgique. 123 personnes ont par ailleurs été hospitalisées et 65 patients ont pu quitter l'hôpital.

En Brabant wallon, on a enregistré 27 nouveaux cas de coronavirus avérés, après test de dépistage, ces dernières 24 heures. Ce qui porte à 1.197 le nombre total de cas dans la province. Parmi ces nouveaux cas, onze proviennent de Braine-l'Alleud.

Tubize reste la commune qui compte le plus de cas en Brabant wallon, avec 125 cas avérés. Suivie de Braine-l'Alleud (122) et de Wavre (117). Si l'on met le nombre de cas en perspective avec le nombre d'habitants, Rebecq est la commune la plus touchée avec 52,1 cas pour 10.000 habitants. Elle est suivie par Tubize avec 46,5 cas et Genappe avec 42,3 cas.

Sciensano, l'institut de santé publique en Belgique, recense deux hôpitaux dans le Brabant wallon : ce lundi, 38 personnes y étaient hospitalisées (même nombre que la veille). Parmi elles, treize se trouvaient aux soins intensifs (deux de plus que la veille) et onze nécessitaient une assistance respiratoire (cinq de plus que la veille). Alors qu'un seul était admis la veille, aucun nouveau nouveau patient a été admis dans un des deux hôpitaux brabançons recensés. Aucun patient n'a été autorisé à sortir, comme la veille.