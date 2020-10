Dans notre édition de ce jeudi, nous évoquions la situation de plus en plus critique à la clinique d'Ottignies qui compte près de 100 patients "Covid" . La tendance se poursuit, malheureusement.

Mercredi, 34 personnes ont été admises dans les hôpitaux du Brabant wallon, d'après les chiffres de l'institut Sciensano. Jamais il n'y avait eu autant de nouvelles admissions en 24 heures, même durant la première vague. Le nombre de patients autorisés à quitter l'hôpital est également important et inédit : ils sont 22.

Il y a désormais 128 patients dans les unités Covid des hôpitaux brabançons. C'est 57 personnes de plus que lors du pic de la première vague. Au plus fort de celle-ci, 19 personnes se trouvaient aux soins intensifs. On s'en rapproche dangereusement, avec désormais 17 patients aux soins intensifs. C'est cinq de plus que la veille. Six personnes se trouvaient ce mercredi sous assistance respiratoire, soit quatre de plus que la veille.

Tous ces chiffres confirment la rotation importante des patients d'un service à l'autre et entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, comme l'indiquait le chef des urgences de la clinique ottintoise.

On parle ici des chiffres concernant la clinique Saint-Pierre à Ottignies et l'hôpital de Nivelles, le Chirec de Braine-l'Alleud étant repris dans les statistiques de Bruxelles par l'institut Sciensano. Notons au passage que beaucoup de Brabançons wallons sont hospitalisés hors de la province.

Nouveau record : plus de 1.000 nouveaux cas en 24 heures

Un nouveau sommet a été atteint ces dernières 24h : 1.010 nouveaux cas avérés ont été détectés, ce qui porte à 15.988 le nombre total de cas en Brabant wallon depuis le début de la pandémie. Ces chiffres ne concernent que les cas avérés après test et reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.

Les communes qui comptent le plus de nouveaux cas sont celles de Braine-l'Alleud (+96), Tubize (+88) et Nivelles (+78). Ces chiffres à la hausse peuvent s'expliquer par le fait que l'on teste beaucoup plus que lors de la première vague.

Du 19 au 25 octobre (dernière semaine de données consolidées), un peu moins de 2.500 tests quotidiens ont été réalisés en Brabant wallon. Le taux de positivité sur cette période était de 30 %. Mardi, ce taux atteignait 40,7 % (dernier chiffre disponible). C'est moins qu'à Bruxelles et dans les autres provinces wallonnes, à l'exception du Luxembourg. Ce taux élevé peut s'expliquer par le fait que l'on ne teste désormais que les personnes symptomatiques.