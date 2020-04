Tubize reste la commune qui compte le plus de cas en Brabant wallon, avec 118 cas avérés.

Ces dernières 24 heures, on dénombre 168 nouveaux décès dans notre pays. Au total, 5.828 personnes sont décédées en Belgique des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie.

En Brabant wallon, on a enregistré 36 nouveaux cas de coronavirus avérés, après test de dépistage. Ce qui porte à 960 le nombre total de cas dans la province. Parmi ces nouveaux cas, il y a onze Ittrois. Cette augmentation est sans doute à imputer aux résultats des tests dans les maisons de repos. Ceux-si sont en hausse dans notre pays. Dans les laboratoires ce week-end, on attendait les résultats de 41.000 tests réalisés dans les maisons de repos.

Tubize reste la commune qui compte le plus de cas en Brabant wallon, avec 118 cas avérés. Suivie de Wavre et de Braine-l'Alleud, commune la plus peuplée de la province.

Sciensano, l'institut de santé publique en Belgique, recense deux hôpitaux dans le Brabant wallon : ce dimanche, 51 personnes y étaient hospitalisées (six patients de moins que la veille), douze se trouvaient aux soins intensifs (une de moins que la veille) et neuf nécessitaient une assistance respiratoire (deux de moins). Deux patients ont été admis (un de plus que la veille) dans les deux hôpitaux brabançons recensés, tandis qu'un seul a pu en sortir (deux de moins).