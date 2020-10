Alors qu'un couvre-feu de 22h à 6h est instauré dès ce samedi sur l'ensemble de la Wallonie, tous les indicateurs épidémiologiques continuent de grimper en Brabant wallon. Les derniers chiffres publiés ce samedi par Sciensano ne sont guère réjouissants.

Le nombre de patients hospitalisés dans les unités Covid de la province est passé de 65 à 73 ces dernières 24 heures. Jamais il n'y a eu autant de patients hospitalisés, même durant la première vague. Pour rappel, le pic avait été atteint le 12 avril avec 71 personnes à l'hôpital.

Lors du pic d'avril, 15 personnes se trouvaient aux soins intensifs, c'est un peu moins aujourd'hui puisque 9 patients s'y trouvent. Deux patients sont toujours sous assistance respiratoire, tout comme les deux jours précédents. On parle ici des chiffres concernant la clinique Saint-Pierre à Ottignies et l'hôpital de Nivelles, le Chirec de Braine-l'Alleud étant repris dans les statistiques de Bruxelles par l'institut Sciensano.

Près de 900 nouveaux cas, un autre record

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a également atteint un nouveau record. Ces dernières 24h, on a comptabilisé 890 nouveaux cas, ce qui porte à 12.571 le nombre total de cas en Brabant wallon depuis le début de la pandémie. Rappelons toutefois que ces chiffres ne concernent que les cas avérés après test et reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.

Les communes qui comptent le plus de nouveaux cas sont Wavre (+97), Ottignies-Louvain-la-Neuve (+81) et Braine-l'Alleud (+65). Notons que l’on n’a jamais testé autant que maintenant, ce qui peut expliquer cette forte hausse des cas. Du 14 au 20 octobre (dernière semaine de données consolidées), on a effectué plus de 2.600 tests quotidiens en Brabant wallon. Le taux de positivité (nombre de tests positifs sur le nombre de tests au total) sur cette période était de 22,1 %. C'est le taux le moins important, toutes provinces wallonnes confondues.

Lasne est la commune où le coronavirus est le plus présent avec 390,9 cas avérés pour 10.000 habitants. Elle est suivie de Walhain (359,8) et Rixensart (354,7). À nouveau, ces chiffres reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.