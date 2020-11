Il y a de moins en moins de nouvelles admissions dans les hôpitaux du Brabant wallon. Alors qu'il y avait encore 16 admissions vendredi dernier, on en dénombrait 7 dimanche et 4 ce lundi, d'après les derniers chiffres de l'institut Sciensano. Ce lundi, un seul patient a pu quitter les unités "Covid", contre 10 la veille.

La baisse des hospitalisations observée ces derniers jours semble stagner. Il reste toujours 127 patients dans des unités Covid en Brabant wallon, tout comme la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs reste très élevé. Ce lundi, il y en avait toujours 19 (une de moins que la veille), comme lors du pic de la première vague. Quatorze patients se trouvaient ce lundi sous assistance respiratoire (autant que la veille).

On parle ici des chiffres concernant la clinique Saint-Pierre à Ottignies et l'hôpital de Nivelles, le Chirec de Braine-l'Alleud étant repris dans les statistiques de Bruxelles par l'institut Sciensano. Notons au passage que beaucoup de Brabançons wallons sont hospitalisés hors de la province.

Seulement 52 nouveaux cas

Dans la journée de lundi, seulement 52 nouveaux cas ont été détectés. Ça n'était plus arrivé depuis le début de la deuxième vague. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que l'on ne teste plus que les personnes symptomatiques. Depuis le début de la pandémie, on dénombre 20.634 cas. Ces chiffres ne concernent que les cas avérés après test et reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.

Les communes qui comptent le plus de nouveaux cas sont celles de Braine-l'Alleud (+10) et de Nivelles (+7). Ce sont aussi les communes parmi les plus peuplées de la province.

Du 3 au 9 novembre (dernière semaine de données consolidées), le taux de positivité en BW était de 29,5 %. Un taux sans cesse en diminution depuis plusieurs jours. C’est moins qu'à Bruxelles et que dans les autres provinces wallonnes, à l'exception du Luxembourg. Sur la même période, environ 800 tests quotidiens ont été réalisés en Brabant wallon.

Lasne est la commune où le coronavirus est le plus présent avec 606 cas avérés pour 10.000 habitants. Elle est suivie d'Incourt (586), Mont-Saint-Guibert (578) et Walhain (578). Ces chiffres se basent sur le nombre de cas détectés depuis le début de la crise et reprennent donc des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.