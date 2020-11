Le nombre d'hospitalisations chute de jour en jour dans le Brabant wallon et, mardi, la chute a été pour le moins importante. Il y a actuellement 98 patients dans les unités Covid, contre 110 la veille et 113 l'avant-veille, d'après les derniers chiffres de l'institut Sciensano.

Mardi, 11 personnes ont été autorisées à quitter l'hôpital, tandis que douze autres ont été admises. Quinze patients se trouvent aux soins intensifs, alors qu'ils étaient encore 22 la semaine dernière. Pour rappel, 19 patients se trouvaient aux soins intensifs au plus fort de la première vague. Treize patients se trouvent actuellement sous assistance respiratoire.

On parle ici des chiffres concernant la clinique Saint-Pierre à Ottignies et l'hôpital de Nivelles, le Chirec de Braine-l'Alleud étant repris dans les statistiques de Bruxelles par l'institut Sciensano. Notons au passage que beaucoup de Brabançons wallons sont hospitalisés hors de la province.

Ces dernières 24 heures, 93 nouveaux cas ont été détectés suite à un test. Un chiffre sans cesse à la baisse mais qui sera amené à amener avec la reprise des tests sur les personnes asymptomatiques dès lundi prochain. Sur les 7 derniers jours, on a enregistré 1.276 nouveaux cas. Ce qui porte à plus de 22.000 le nombre total de personnes atteintes par le virus depuis le début de la pandémie en Brabant wallon. Ce nombre reprend des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.

Sur les sept derniers jours, les communes qui comptent le plus de nouveaux cas sont celles de Wavre (+161), de Braine-l'Alleud (+138), d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (+101) et de Nivelles (+79). Ce sont aussi les communes parmi les plus peuplées de la province.

Une personne testée sur quatre est positive

Du 10 au 16 novembre (dernière semaine de données consolidées), le taux de positivité en BW était de 25,7 %. Sur la même période, environ 650 tests quotidiens ont été réalisés en Brabant wallon.

Assez paradoxalement, ce sont dans les communes les moins peuplées que le virus circule le plus. Ces deux dernières semaines, le taux d’incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants) était en effet le plus élevé dans sept communes de moins de 10.000 habitants. Les trois communes où le virus est le plus présent sont celles d'Incourt (1.141), de Perwez (1.099), Walhain (1.060) et Mont-Saint-Guibert (1.013).