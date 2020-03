Une mesure qui s'ajoute à la limitation des audiences aux affaires urgentes.

Les personnes qui voulaient se rendre aux audiences du tribunal de première instance du Brabant wallon sans avoir été convoquées n'ont pas eu accès aux locaux mardi. Sur les portes d'entrée du Palais de justice de la Grand-Place de Nivelles où sont prévues les audiences pénales ainsi que du bâtiment qui abrite habituellement les chambres civiles à la rue de Soignies, une ordonnance prise par la présidente du tribunal précise désormais des restrictions d'accès, en plus de la limitation des audiences aux affaires urgentes déjà annoncées durant le week-end. Lundi, le Palais de justice de la place Albert 1er était accessible au public sans restrictions apparentes. Ce n'est plus le cas ce mardi alors que les audiences maintenues pour les tribunaux de la famille, des référés et des saisies y sont désormais regroupées.

"Les personnes étrangères au service ne sont plus admises dans les bâtiments qui abritent le tribunal de première instance : celles qui s'y présentent s'en verront refoulées sauf si elles sont expressément convoquées ou qu'elles doivent accomplir une démarche au greffe", indique l'ordonnance signée par la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon, Sophie Sterck.