Depuis ce mardi et jusqu’à lundi sans doute, les élèves de l’école communale de Marbais n’auront pas cours. Tant les classes primaires que maternelles resteront fermées jusqu’à lundi, à cause du coronavirus.

A ce stade, même si la prudence reste évidemment de mise, ce ne sont pas les enfants qui sont concernés mais bien les enseignants. Certains ont été testés positifs, d’autres sont en attente d’un test et par précaution, se sont mis en quarantaine.

« En primaire, cela concerne une enseignante en première, deux en deuxième, une en quatrième… Disons qu’au total, on est pratiquement à deux tiers d’absents, même si heureusement, tout le monde n’est pas malade, confirme ce mardi le bourgmestre Emmanuel Burton. Les institutrices maternelles sont également concernées et pour ne rien arranger, cela touche aussi le secrétariat de l’école. »

Lundi, certaines classes de l’école communale avaient déjà été fermées mais vu ce taux d’absentéisme, il a fallu se résoudre à fermer l’école tout entière. Les parents ont été avertis et une garderie a été mise en place pour ceux qui n’auraient aucune possibilité de faire garder leur enfant à domicile. Cette garderie a accueilli moins d’une quinzaine d’élèves pour le premier jour de fermeture.

« Il est difficile de dire comment ces enseignants ont été touchés. On sait que certains l’ont été via leur cercle familial, et il y a peut-être aussi une part de contacts entre eux… Ce dont je suis certains, c’est que les mesures et les protocoles à mettre en place au sein de l’école ont été strictement respectés », affirme le bourgmestre Burton.

Qui espère, vu les dates de fin de quarantaine annoncées, pouvoir rouvrir l’école communale de Marbais dès lundi pour toutes ou en tout cas une bonne partie des classes