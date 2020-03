Les autorités de l’université ont pris la décision d’annuler ou de postposer jusqu’au 19 avril minimum l’ensemble des activités prévues au sein de la communauté universitaire.

Alors que la Belgique compte près de 400 cas de coronavirus à l'heure d'écrire ces lignes, l'UCLouvain a, dès lors, décidé de suspendre l’ensemble de ses cours dès ce vendredi et de basculer, dès lundi prochain vers l’enseignement à distance. Et ce jusqu’au 19 avril 2020.

Concrètement, l’université n’est pas fermée : les bibliothèques, restaurants universitaires et bureaux restent accessibles. Par contre, l’ensemble des cours seront donnés à distance, via une série d’outils technologiques.

Les enseignants auront à leur disposition une palette d’outils (vidéos, podcasts, cours en ligne en simultané par visioconférence, forums de discussion) pour favoriser les échanges entre étudiants et professeurs et permettre ainsi le maintien de certains travaux pratiques.

Les travaux pratiques qui ne peuvent pas être donnés à distance sont temporairement annulés et postposés.

Par ailleurs, pour limiter la propagation du virus, les autorités de l’université ont pris la décision d’annuler ou de postposer jusqu’au 19 avril minimum l’ensemble des activités prévues au sein de la communauté universitaire (colloques, animations étudiants et sportives, conférences, …), et ce, dès ce jeudi.

Quant au personnel de l’université, il est invité à privilégier au maximum le télétravail, la visioconférence, à éviter les réunions non-essentielles et à adapter ses horaires, comme demandé par les autorités fédérales en vue d’éviter la surpopulation dans les transports en commun aux heures de pointe.

Les activités extra-académiques annulées

Les activités extra-académiques organisées par des associations étudiantes dans et en dehors des bâtiments de l’UCLouvain sont également annulées jusqu’au 19 avril inclus. Les activités sportives étudiantes extra-académiques, organisées par le Service des sports, kots sportifs ou autres entités, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Le groupe de coordination mis en place par l’UCLouvain, dès le début de l’épidémie de coronavirus, continue son travail d’anticipation, de prévention et d’information. Une page web a été créée afin de rappeler les mesures préventives et tenir le personnel et les étudiant·es informé·es de la situation : www.uclouvain.be/info-coronavirus.