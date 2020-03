Il convient d'abord d'éviter d'envoyer les enfants à domicile, où ils pourraient être gardés par les grands-parents qui, eux, constituent une population plus vulnérable.

Un nouveau conseil 27+1, réunissant les représentants des 27 communes du Brabant wallon, le collège provincial et le gouverneur Gilles Mahieu, a été convoqué, jeudi après-midi, à Wavre. Il s'agissait de faire le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus, et d'envisager différentes hypothèses pour le futur. Les modalités d'application des arrêtés pris par les gouverneurs mercredi (interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes en milieu confiné et des voyages scolaires) ont été détaillées.

© Geerts



À ce stade, il n'est pas question de fermer des établissements scolaires. Le gouverneur Gilles Mahieu a expliqué aux bourgmestres du Brabant wallon les critères à appliquer pour examiner s'il faut maintenir ou supprimer un événement public. Et la Province a précisé que les chimistes du Centre provincial d'agriculture et de la ruralité avaient fabriqué 260 litres de gel hydro-alcoolique qui seront mis à disposition du gouverneur en cas de besoin. La réunion servait notamment à envisager différentes hypothèses d'évolution de l'épidémie, avec les conséquences possibles sur les administrations locales, les services de secours, les CPAS etc.

L'hypothèse d'une fermeture des écoles est écartée à ce stade: il convient d'abord d'éviter d'envoyer les enfants à domicile, où ils pourraient être gardés par les grands-parents qui, eux, constituent une population plus vulnérable.

"L'intérêt d'une telle réunion est de discuter pour adopter une attitude cohérente et agir de concert au niveau du Brabant wallon, a indiqué le président du collège provincial du Brabant wallon, Mathieu Michel. Cela permet également de faire remonter les questions des acteurs de terrain vers ceux qui doivent prendre des circulaires et des directives. Nous avons également demandé aux communes de relayer les messages de prévention du SPF Santé publique. Tous les acteurs locaux sont mobilisés pour répondre le plus adéquatement possible à la situation."