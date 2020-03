Les policiers arrêtent principalement les véhicules avec plus de deux personnes à leur bord.

À Wavre, on a décidé de faire respecter à la lettre les règles de la circulaire ministérielle visant à endiguer la pandémie de coronavirus. Depuis que la Belgique est passée en confinement ce mercredi à midi, les déplacements sont limités à l’essentiel, c'est-à-dire pour des raisons de santé, pour faire des courses, aller à la pharmacie, à la poste, chercher de l'essence voire pour aider des personnes dans le besoin.

Contrôle obligatoire lorsqu'il y a plus de deux personnes à bord. © Geerts



En plus de faire respecter l’interdiction de rassemblement, les policiers wavriens ont contrôlé ce jeudi de nombreux automobilistes. À la fois pour vérifier le caractère indispensable de leur déplacement mais aussi pour s'assurer qu'il n'y avait pas plus de deux personnes à bord. "On interroge les conducteurs et on les met en garde lorsqu'il y a trop de personnes par rapport aux distances de sécurité, explique Bernard De Maertelaere, le chef de corps de la zone de police. Pour l'instant, c'est beaucoup de dialogue."

© Geerts



"Ce matin, on a vu une ou deux voitures avec plusieurs personnes à bord, mais en général les gens respectent les consignes", ajoute sur place le commissaire Julien Mertens, responsable du département intervention et sécurisation. Un conducteur français avec deux autres passagers à son bord expliquait par exemple aux policiers qu'ils ignoraient les mesures en vigueur dans le pays. Cléments, les policiers les ont laissés filer.

Les policiers se sont placés à six entrées et sorties de Wavre et se sont divisés en trois équipes de deux, chacune postée à un endroit précis durant 45 minutes : au zoning Nord ; au Boulevard de l'Europe près de Walibi ; près du passage à niveau de Limal ; sur la N4 depuis Ottignies et sur la chaussée de Bruxelles.

S'il s'agissait jusqu'à présent d'une phase de prévention, les sanctions pourraient tomber dès ce vendredi. Avec des amendes salées pour les conducteurs qui ne respecteraient pas les consignes imposées par le Conseil national de sécurité. Un automobiliste qui ne respecte pas les consignes pourra écoper d'une amende de 68 euros, comme le prévoit le règlement général de police de la zone. Une sanction pénale peut aussi être appliquée si, par exemple, un magasin ne respectait pas les heures d'ouverture. Ce serait alors au parquet de juger la sanction adéquate.