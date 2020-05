Ces dernières 24 heures, on a enregistré cinq nouveaux cas de coronavirus avérés, après test de dépistage.

Ces dernières 24 heures, 79 décès ont été rapportés. Parmi ceux-ci, 44 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 33 décès proviennent des maisons de repos. 7844 décès sont à déplorer depuis le début de la crise (les statistiques du jour à l'échelle du pays sont à retrouver ici).

En Brabant wallon, ces dernières 24 heures, on a enregistré cinq nouveaux cas de coronavirus avérés, après test de dépistage. Ce sont trois cas de moins que la veille. Il n'y avait plus eu aussi peu de nouveaux cas détectés depuis le 14 avril dernier (trois nouveaux cas avaient été diagnostiqués). Dans le Brabant wallon - comme dans le pays - la tendance à la baisse se confirme : ces quatre derniers jours, "seulement" trente nouveaux cas ont été révélés suite à un test dépisage. On en découvrait encore 27 rien qu'en 24 heures, le 28 avril dernier. Au total, on dénombre 1.253 cas dans la province.

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l'Alleud est celle qui compte le plus de cas, avec 132 cas avérés. Elle est suivie de Tubize (129) et de Wavre (118). Si l'on met le nombre de cas en perspective avec le nombre d'habitants, Rebecq est la commune la plus touchée avec 55,8 cas pour 10.000 habitants. Elle est suivie par Tubize (48 cas) et Ittre (46).

Sciensano, l'institut de santé publique en Belgique, recense deux hôpitaux dans le Brabant wallon : ce samedi, 34 personnes y étaient hospitalisées. C'est une personne de moins que la veille. Parmi elles, dix se trouvaient aux soins intensifs (onze la veille) et sept nécessitaient une assistance respiratoire (neuf la veille). Aucun patient n'a intégré les unités "covid" des hôpitaux brabançons (trois patients la veille) et aucun n'a été autorisé à les quitter (quatre la veille).