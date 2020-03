Lundi, les élèves iront à l'école plutôt que sur les pistes.

Les annulations de voyages scolaires et de classes de neige tombent tour à tour dans les écoles primaires et secondaires du Brabant wallon, depuis les dernières recommandations du SPF Affaires étrangères.

Vers 15h ce vendredi, le directeur de la section primaire du collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud prévenait ainsi les parents de sa décision d’annuler les classes de neige dont le départ était prévu… vendredi à 21 heures. “La France a décrété que la Haute-Savoie était un “cluster” à risque et le ministère des Affaires étrangères belge déconseille vivement tout voyage dans ces régions, a-t-il écrit dans un mail aux parents. Je reviendrai vers vous plus tard concernant les formalités administratives liées à cette annulation. Pour ma part, me voilà soulagé. Les enfants seront donc attendus lundi en classe.”

Par ailleurs, du côté de l’IPET à Nivelles, c'est le voyage prévu en Toscane à la fin du mois qui a été annulé.