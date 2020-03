Le collège a pris la décision d’annuler les classes de neige des écoles communales.

À l’issue du conseil 27 + 1, réunion des bourgmestres du Brabant wallon et de la province, qui s’est tenu ce mercredi, le collège communal de Walhain, réuni en urgence ce jeudi, a décidé d’annuler, lui aussi, les classes de neige de ses écoles communales par mesure de précaution.

Quelque 69 élèves de 5e et de 6e primaires devaient partir le 26 mars dans une station de Lombardie, à la frontière avec la Suisse, l’une des provinces italiennes fortement touchée par l’épidémie de coronavirus. La décision concerne les trois implantations de l’entité : Walhain, Tourinnes et Perbais. Les parents en ont été immédiatement informés.

"Les élèves s’étaient beaucoup investis, ils avaient fait des soupers, vendu des chaussettes, etc., pour pouvoir faire diminuer le montant du voyage, commente le bourgmestre de Walhain Xavier Dubois. Les enfants étaient impatients. Certains n’auront peut-être pas l’occasion de partir au ski avant un bon bout de temps, c’est une grosse déception. Mais au vu des décisions en Italie, et maintenant en France, on n’a vraiment pas d’autre choix que d’en arriver là."

Rien n’a encore été décidé à l’heure actuelle pour ce qui concerne le remboursement des sommes déjà avancées par les parents. "On doit se mettre en contact avec l’agent de voyages pour voir les modalités, poursuit le maïeur. Il faut voir ce qu’ont rapporté toutes les activités organisées par les élèves et voir école par école et classe par classe ce qui a déjà été avancé. Il y a déjà eu un acompte versé auprès de l’opérateur et des versements anticipés. Il faut faire les comptes."

Une réunion sera organisée à destination des parents jeudi prochain pour répondre à leurs éventuelles interrogations.