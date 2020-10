Victimes collatérales de la crise sanitaire et de la fermeture de l’Horeca, les vignobles brabançons wallons doivent faire preuve d’inventivité… et de solidarité pour tenir le coup en cette période de pandémie. Car uniquement vendre son vin à la bouteille ou dans l’Horeca, ce n’est plus suffisant aujourd’hui. "De notre côté, nous avons une clientèle très locale et donc l’impact ne se fait pas trop ressentir, explique Étienne Rigo du Domaine de Mellemont à Thorembais-les-Béguines. Heureusement, nous pouvons compter sur les commerçants locaux et sur l’Horeca qui continue de faire du take away et qui proposent nos vins à leurs clients."