La police rappelle que les sorties en groupe sont proscrites. Et cela dérange forcément certains…

Face à la crise du coronavirus, des mesures sont prises. Hélas, elles ne sont pas comprises par chacun. C’est propre à l’homme, ce qui s’applique aux autres ne s’applique pas à soi… Et lorsqu’un rappel est effectué, forcément, on s’érige en victime de la société, en cible facile,… Non, le cycliste n’est pas une victime.

Ce dimanche matin, la zone de police de Wavre a effectué un rappel, partant d’un constat simple. Nombreux sont les groupes de cyclos à sillonner les routes du Brabant wallon. De quoi inciter la zone de police de Wavre à un message simple, clair, ayant pour but de préciser ce qui ne semble pas évident pour certains… "Pour rappel: toute activité sportive ou récréative en groupe (donc plus que le cercle intime) est interdite!! Manifestement, les cyclotouristes n'ont pas tous entendu le message... Il est inutile de vous insulter dans les commentaires... C'est juste un rappel de la règle qui est aussi valable pour les marcheurs et autres sports individuels... Faites du vélo si vous le souhaitez mais pas en groupe…"

De quoi susciter des réactions diverses et… malvenues dans la situation que l’on connait. Pourquoi toujours taper sur le cycliste? Pourquoi les supermarchés sont ouverts et rassemblent du monde et un peloton d’une dizaine de cyclistes est un souci? Pourquoi doit-on toujours aller travailler et pas se réunir en petit comité pour faire son activité sportive.

Tout simplement, car les mesures imposées ont été réfléchies par un comité de scientifiques qui tâche, dans ces moments complexes, de trouver les solutions pour éradiquer au plus tôt le virus. Il n’est pourtant pas compliquer de comprendre, avec un minimum de bon sens, que pour certaines familles, les revenus du travail sont vitales. Ce n’est pas le cas d’une sortie sportive groupée.

Au plus vite les gens respecteront les consignes, au plus vite la vie normale pourra reprendre. Qu’on se le dise.