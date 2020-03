Les autorités communales ont décidé de supprimer plusieurs événements dont le carnaval qui était prévu le 21 mars prochain.



Ce mercredi matin, à l’initiative de la bourgmestre Françoise Pigeolet, une réunion stratégique s’est tenue avec l’ensemble des chefs de service de l’administration communale, la directrice générale, la police, le directeur général de la RCA et la présidente du CPAS, afin de prendre des mesures concrètes par rapport à l’épidémie de Coronavirus. Cette réunion donne suite aux mesures qui ont été prises, hier, par le Conseil National de Sécurité, afin de ralentir la dispersion du virus.



De ce fait, tous les événements qui devaient prochainement se tenir sur le territoire wavrien dans les deux semaines ont été passés en revue et dans une logique de sécurité sanitaire publique et de prudence, plusieurs d'entre eux ont été annulés.



Passent donc à la trappe:

- Les Soumonces de ce samedi 14 mars

- Le Carnaval des Enfants du samedi 21 mars

- Le Carnaval de Wavre du dimanche 22 mars

- La foire du Laetare qui devait avoir lieu du 20 au 31 mars.



Jeudi, une nouvelle réunion stratégique se tiendra à huis clos, à 14h, et réunira le Gouverneur, les bourgmestres et directeurs généraux des 27 communes du Brabant wallon ainsi que la Province. Au terme de cette réunion, de nouvelles mesures pourraient être prises.