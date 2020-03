Des tentes ont été dressées ce vendredi devant les urgences des hôpitaux d'Ottignies, de Braine-l'Alleud et de Nivelles.

Depuis le centre d'Ottignies, des affichettes "Covid-19" accrochées aux panneaux de signalisation indiquent désormais la direction à prendre pour se rendre au poste médical avancé (PMA) érigé vendredi devant les urgences de la clinique d'Ottignies. Des postes comme celui-ci, il y en a deux autres en Brabant wallon : à l'hôpital de Nivelles et à celui de Braine-l'Alleud.

Placé dans des tentes prêtées par la Province, le PMA vise à accueillir les patients, envoyés par leur médecin, qui présentent des symptômes de coronavirus. Car jusqu'à présent, ceux-ci se rendaient directement dans le hall d'entrée des urgences et étaient en contact avec les autres patients, le temps d'attendre leur prise en charge. C'est pourquoi le Conseil national de sécurité a chargé les gouverneurs des provinces belges d'équiper les principaux hôpitaux de ces centres de tri.

© Geerts



"Depuis la mi-mars, beaucoup de consultations ont pu se faire faire par téléphone, rappelle le Dr Jean-Pierre Pelgrim, chef du service des urgences à la clinique. Mais on voit depuis une semaine qu'il est très difficile de continuer la télé-consultation parce qu'il faut à présent absolument avoir un contact avec les personnes, pour pouvoir les ausculter, pour voir s'il faut de l’oxygénothérapie, s'ils doivent être hospitalisés ou peuvent être suivis à domicile. Il faut que les médecins puissent examiner les patients en toute sécurité, pour ne pas diffuser les moyens de protection individuels. On va donc les concentrer près des hôpitaux."

Quand les patients quittent le PMA vers les urgences, ils sont équipés d'un masque et le secrétariat d'inscription est prévenu. Ils sont alors acheminés vers une filière plus rapide et sont alors examinés par un médecin qui décide oui ou non de l'hospitalisation.

Un pic attendu dans les prochains jours

Le "mini hôpital de campagne" est composé de plusieurs volontaires de la Croix-Rouge, de deux médecins généralistes et d'un infirmier bénévole chargé de la liaison entre la clinique et le PMA. Il est ouvert tous les jours de 8 à 20 heures et accueille tout le monde, à l'exception des enfants qui sont priés de se rendre à l'accueil des urgences où ils seront pris immédiatement en charge.

Si ces postes ont été dressés ce vendredi, ce n'est pas par hasard. Les autorités et le corps médical s'attendent à un pic de cas de coronavirus dans les prochains jours. "Nous savons qu’à un certain moment, nous devrons concentrer notre force sur les personnes plus gravement atteintes devant être hospitalisées, poursuit le chef de service. Le poste médical est là, on peut monter en puissance et on peut monter à deux postes supplémentaires."