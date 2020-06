Suite à un cas positif de Covid-19 diagnostiqué ce lundi au sein de l'établissement, la direction de l'école Sainte-Lutgarde, à Lasne, a décidé, "avec une immense tristesse", de fermer l'école.

Dans un courrier envoyé aux parents, la directrice précise qu'"après avoir analysé les risques avec l'équipe du PSE, et suivant l'avis de nos médecins référents, le PO et moi-même ne pouvons prendre une autre décision".

Les parents ont reçu un document stipulant quelques mesures de précaution à mettre en oeuvre. Il leur est notamment demandé de contacter le médecin le plus rapidement possible afin que celui-ci puisse réaliser ou organiser un test. Les enfants doivent rester à la maison en attendant le résultat du test, leur température doit être contrôlée deux fois par jour, ils doivent appliquer des mesures d’hygiène strictes, assurer autant que possible une distanciation physique...

L'école Sainte-Lutgarde ne devrait donc pas touvrir, selon toute logique, avant la prochaine rentrée scolaire.