La Maison communautaire de Marbais a été aménagée en 24 heures.

Habituellement utilisée pour les réunions des associations, la Maison communautaire de Marbais a été aménagée en 24 heures pour un tout autre usage. Après contact avec certains médecins de l’entité, il a en effet été décidé que les locaux serviront pour les consultations des patients qui sont potentiellement touchés par le Coronavirus.

"Certaines recommandations évoquent des consultations par téléphone ou via Skype mais la fiabilité est moindre, et on risque de mettre des gens en quarantaine pour une toux, explique le bourgmestre Emmanuel Burton. À la maison communautaire, il y aura un lieu plus simple à gérer et à désinfecter, qui pourra servir à tous les médecins de l’entité qui s’inscriront dans cette démarche."

La pièce principale a été réduite d’un tiers pour être traitée plus facilement, la circulation dans le bâtiment a été réduite, et un affichage a été apposé. Les fenêtres ont également été occultées pour assurer la discrétion nécessaire à une consultation médicale.

Une information plus complète est sur le point d’être diffusée aux habitants, notamment dans un toutes-boîtes. On y rappellera notamment le principe de fonctionnement : il ne faut pas se rendre directement à la Maison communautaire, mais d’abord appeler son médecin généraliste, qui donnera les informations utiles.

Par ailleurs, les activités ont également été suspendues à la salle polyvalente de Sart-Dames-Avelines. Elle peut contenir environ 200 personnes mais les groupes de diverses générations s’y succèdent, ce qui crée un certain risque en termes de propagation du coronavirus.

Jeudi soir, aucune mesure spécifique n’avait été prise pour le complexe sportif, le bourgmestre renvoyant à la décision des clubs et des parents de maintenir ou non les activités sportives. Mais la situation est susceptible d’évoluer en fonction des décisions prises à d’autres niveaux.