De nouvelles mesures de précaution contre le coronavirus à Wavre.

Ce jeudi vers 16 heures, après la réunion des 27 bourgmestres et de la province du Brabant wallon, organisée par le gouverneur du Brabant wallon, la bourgmestre de Wavre a fait le point avec la police, les partenaires de santé locaux, les écoles et les services de l’administration pour poser de nouvelles mesures restrictives afin de ralentir la dispersion du coronavirus Covid-19 sur le territoire wavrien. Ceci au lendemain de la décision de la Ville d'annuler d'une série de festivités, dont le carnaval.

"La volonté est clairement d’éviter le pic qui s’annonce et d’aplanir la courbe de l’épidémie. Il en va de la responsabilité collective et individuelle car c’est ensemble que nous pourrons lutter efficacement contre le virus", indique la Ville dans un communiqué.

Il a donc été décidé, jusqu'au 4 avril :

- Annulation de toutes les activités et les événements organisés par la Ville de Wavre

- Annulation de toutes les animations et sorties scolaires (excursions, voyages, fancy fair, etc.)

- Fermeture de toutes les infrastructures sportives communales (Wavre, Limal, Bierges, Beauchamp, etc.)

- Annulation des entrainements sportifs, des matchs et des compétitions sportives qui s’y tiennent généralement ou qui y étaient programmés

- Fermeture des bibliothèques communales (Wavre, Limal, ludothèque, etc.)

- Annulation de tous les spectacles programmés à La Sucrerie (ils seront reportés)

Jusqu’au 20 avril :

- Fermeture de l’IFOSUP, de l’école des Beaux-arts et de l’Académie de Musique.

Par ailleurs, il est très vivement conseillé aux associations, clubs et autres groupes de reporter ou d’annuler tous leurs événements. Il en va de même pour les réunions des différentes congrégations religieuses et des événements privés.

Les autorités wavriennes encouragent les employeurs à faciliter le télétravail, à organiser la rotation de leurs équipes, à reporter les réunions non urgentes et à favoriser les visioconférences.

Il est également très important de continuer à sensibiliser chaque citoyen, jeune et plus âgé, à respecter les règles d’hygiène de base pour éviter la contagion. Le lavage soigneux des mains, l’évitement des bises et des poignées de mains sont cruciaux.

Ces mesures seront réévaluées chaque jour par la cellule stratégique Covid-19 mise en place au sein de l’administration communale. Elles seront adaptées au besoin et en fonction des décisions régionales et fédérales.