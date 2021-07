Coup de gueule à Wavre: "Le ramassage des encombrants des personnes sinistrées n’est pas une journée grosses poubelles!" Brabant wallon J.Br. Certains habitants en profitent pour y mettre des déchets qui n'ont rien à voir avec les inondations. © Fifi

Alors qu'un énorme élan de solidarité s'est mis en marche au sein de la cité du Maca, malheureusement, comme toujours, il existe certaines personnes qui en profitent à des fins personnelles. Ce dimanche, les autorités communales, par la voix de leur page Facebook, ont poussé un petit coup de gueule. En cause: ces habitants qui profitent de la présence de conteneurs pour y déposer leurs encombrants, eux qui n'ont pas spécialement été touchés par les inondations des derniers jours. "Le ramassage des encombrants des personnes sinistrées n’est pas une journée grosses poubelles. Apparemment, certains en profitent pour sortir ou mettre dans les conteneurs des déchets n’ayant rien à voir avec les inondations", déplorent les autorités communales wavriennes.



Pire même: on les retrouve dans des rues... qui n'ont même pas été touchées par les inondations. "En ce compris dans des rues ayant été épargnées par la catastrophe. Merci de faire preuve de civisme et de respect vis-à-vis des personnes qui travaillent sans relâche depuis trois jours." A bon entendeur!