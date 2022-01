OLLN 2.0 (MR) a signé un accord de majorité avec Avenir et le PS. D’ici deux semaines, Julie Chantry (Écolo) ne sera plus bourgmestre, remplacée par Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0).

C’est un véritable coup de tonnerre dans le ciel politique d’Ottignies-Louvain-la-Neuve: Écolo, le parti le plus important de la majorité, a été écarté du pouvoir. OLLN 2.0-MR reprend en main la Ville aux côtés d’Avenir (cdH) et du PS, les deux anciens partenaires des Verts.

"Ce mercredi 19 janvier 2022, les groupes politiques OLLN 2.0-MR, Avenir (cdH) et PS du conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ont conclu un nouvel accord de majorité, mettant fin à la coalition actuelle" , indiquent laconiquement les trois groupes politiques par communiqué de presse avant d’annoncer une conférence de presse pour fin d’après-midi.

Voilà qui met fin à 22 ans de coalition Écolo, Avenir et PS qui dirigeait la Ville depuis 2000. Mais ces derniers temps, des tensions se sont fait ressentir au sein de la majorité avec en point d’orgue cette sortie du conseiller Yves Leroy (Avenir), fâché contre les propos, qu’il jugeait insultants, de l’échevin des Finances Philippe Delvaux (Écolo) à l’égard de l’UCLouvain.

Si la semaine dernière encore, les trois partenaires de la majorité affirmaient que la solidarité et la confiance étaient toujours de mise entre eux, force est de constater qu’il n’en était rien.

Des négociations ont eu lieu entre OLLN 2.0, la principale force de la minorité, Avenir et le PS. Et elles ont donc abouti avec un accord pour former une nouvelle majorité.

Une motion de méfiance constructive va être déposée aujourd’hui ou demain. Et d’ici deux semaines, lors d’un conseil communal dédié à la question - ce ne sera pas celui déjà programmé de mardi prochain - le changement de majorité sera acté.

Nicolas Van der Maren deviendra bourgmestre. © EdA

Nicolas Van der Maren futur bourgmestre

Si on suit la législation, le poste de bourgmestre doit revenir à la personne ayant reçu le plus de voix sur la liste la plus forte de la coalition (OLLN 2.0), soit Bénédicte Kaisin, tête de liste aux dernières communales. Mais cette dernière a renoncé au poste tout comme le deuxième score de la liste libérale, l’ancien bourgmestre Jacques Otlet. Ce sera donc le chef de file de l’opposition Nicolas Van der Maren qui prendra l’écharpe mayorale pour l’instant portée par Julie Chantry (Écolo).