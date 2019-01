La direction de NLMK Clabecq vient d’annoncer ce matin, dans le cadre d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de se séparer de 290 travailleurs sur un total de 580 travailleurs.



L'information émane de la CSC qui évoque "un bain de sang social". Une procédure Renault de licenciement collectif est donc ouverte.



"Pour la CSC, qui réclame un plan industriel et financier sans succès depuis plus de 2 ans, ce scénario était cousu de fil blanc. En effet NLMK annonce aujourd’hui vouloir se concentrer essentiellement sur la production de plaques à haute limite élastique et résistantes à l’abrasion", écrit le syndicat dans un communiqué. "La CSC n’acceptera pas que les travailleurs, qui ont consenti beaucoup d’efforts (flexibilité et conditions de travail difficiles), soient sacrifiés de la sorte. Nous analyserons toutes les alternatives possibles pour éviter ce bain de sang social et nous interpellerons les pouvoirs publics afin que les travailleurs ne soient pas réduits à de simples variables d’ajustements des coûts mais des femmes et des hommes qui méritent le respect."

Le site de Clabecq est gravement déficitaire depuis des années (près de 50 millions d'euros au dernier bilan), malgré les efforts de la direction pour redresser la barre. On y transforme des brames (des blocs d'acier) venus de Russie en tôles de différentes épaisseurs. Clabecq ne peut faire aucun bénéfice, expliquait mercredi le permanent CSC Metea Lahoucine Ourhribel, car c'est le site de NLMK à Manage qui se charge de vendre ces produits.