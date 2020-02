Le conducteur n’est pas titulaire d’un permis et conduisait en outre sous l’influence de stupéfiants.

Ce mercredi vers 14 heures, une patrouille de police a procédé à Rixensart au contrôle d’une Audi A4 dont les plaques d’immatriculation ne semblaient pas être conformes. Une course-poursuite s’est engagée à travers la commune. Course-poursuite lors de laquelle le conducteur s'est rendu coupable d'entrave méchante à la circulation et rébellion. Le conducteur du véhicule a roulé à 160 km/h durant tout le trajet, exclusivement en agglomération, et a provoqué un accident à Wavre.

Arrivés à Limal, le conducteur et son passage ont abandonné le véhicule. Les auteurs ont été interceptés grâce aux riverains qui ont désigné la direction qu'ont empruntée les fuyards. Les deux protagonistes sont nés en 2001 et en 2000 et sont originaires respectivement de Grez-Doiceau et de Wavre. Le conducteur n’est pas titulaire d’un permis et le véhicule n’est pas en ordre d’immatriculation ni d’assurance. Il conduisait en outre sous l’influence de stupéfiants.

Ils ont été privés de liberté et comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel brabançon dans le cadre d'une procédure accélérée pour y répondre de leurs actes.