Course-poursuite à plus de 200 km/h dans les rues de Nivelles Brabant wallon Belga Un individu a été interpellé, dimanche soir, au terme d'une course-poursuite engagée à plus de 200 kilomètres par heure dans les rues de Nivelles , a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. © DR

Un contrôle routier était organisé dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, dont celle qui concerne le couvre-feu.



A l'approche du dispositif policier, un automobiliste a pris la fuite. Il a aussitôt été pris en chasse par les patrouilleurs.



L'homme né en 1986 et bien connu des services de police a été appréhendé au terme d'une poursuite à très vive allure. Au moment des faits, il se trouvait en libération conditionnelle et sous le coup d'une déchéance du droit de conduire. Privé de liberté, il a immédiatement été ramené à la prison de Nivelles.



Plusieurs procès-verbaux ont été établis à sa charge, notamment pour non-respect des consignes liées à sa libération conditionnelle, infractions de roulage et non-respect du couvre-feu.