Une demande de permis d’urbanisme pour la construction de 215 appartements et cinq maisons unifamiliales sur le site Henricot 2 est à l’enquête.

Une importante enquête publique débute ce lundi à Court-Saint-Étienne. La société Equilis envisage de faire sortir de terre 215 appartements, cinq maisons unifamiliales et 220 places de parking sur le site de Henricot 2.

L’entreprise prévoit également la création de parkings publics et les aménagements qui y sont associés en matière de voiries et de plantations. " Il s’agit de la deuxième phase du projet Henricot 2, indique le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella. La première phase concernait l’aménagement du parking du PAMExpo et les bâtiments proches."

(...)