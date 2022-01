Le bureau ICEDD a présenté le PAEDC Plan d’action énergie durable et climat.

L’Institut de conseil et d’études en développement durable (ICEDD) a élaboré, avec l’aide d’un comité d’accompagnement et de la population via des ateliers de coconstruction, le Plan d’action énergie durable et climat (PAEDC) de Court-Saint-Étienne.

Steve De Wevere (MR), échevin de la Transition énergétique, a rappelé que la commune ne partait pas de rien : " Des initiatives ont été prises depuis 2018 : développement du maillage écologique, éclairage public en Led, le projet Renowatt, un plan pour les bâtiments scolaires."

De 2006 à 2018, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 12 %. Il faut atteindre 55 % d’ici 2030 pour répondre à la Convention des maires.