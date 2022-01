La poursuite des travaux de réfection du pont de la rue Defalque ne permettra pas de rouvrir la voirie en passage alterné le 28 janvier. Elle restera fermée à la circulation jusqu’au 12 mars. Ce retard est expliqué par des contraintes météorologiques, soit des températures trop froides, et par des complications de la mise en place de l’enrobé.

Les déviations par la rue de Noirhat vers l’avenue des Combattants et l’avenue de Wisterzée restent en place. Les rues Sambrée et Ferme du Coq sont maintenues en voie sans issue. La commune a demandé qu’un passage soit assuré pour les piétons et les cyclistes. Ce sera possible jusqu’au moment où la chape d’étanchéité sera posée. Après quoi, plus aucun passage ne sera possible avant que l’asphalte ne soit posé. Le passage sera également inaccessible du 28 février au 12 mars, le chantier tournera alors 24 h/24. Dès le 12 mars, et jusqu’au 15 juin, la circulation sera ouverte en passage alterné avec feux.

C’est la troisième fois que l’ouverture du pont est retardée. Les travaux, qui ont débuté le 27 septembre 2021, étaient programmés de telle façon qu’une ouverture partielle était prévue le 29 novembre. L’ouverture en passage alterné a été retardée une première fois jusqu’au 23 décembre, puis encore jusqu’au 28 janvier 2022 avant cette nouvelle prolongation.