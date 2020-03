Une salle attendue depuis plus de 20 ans par l’ensemble du club.

Fin février, on donnait les premiers coups de pelle de la future salle de gym de La Courtoise, à Court-Saint-Étienne. Une salle attendue depuis plus de 20 ans par l’ensemble du club. L’ancienne étant devenue vétuste et bien trop étroite pour les quelque 460 membres que compte le club.

Mais la crise du coronavirus est passée par là et les travaux ont dû être arrêtés précipitamment. L’entrepreneur a en effet suspendu ses activités, n’étant plus approvisionné en matériaux de construction. " C’est bon gré mal gré qu’il a été contraint d’arrêter, confirme Stéphane Ravet, échevin stéphanois en charge des Travaux publics. La cabine haute tension a été installée, les tranchées creusées mais l’ensemble des câbles n’a pas été posé. "

Il est encore difficile de déterminer le retard que prendra le chantier. L’ouverture prévue en septembre 2021 sera vraisemblablement reportée, l’entrepreneur n’étant pas tenu de rattraper le retard accumulé durant la crise.