La vaccination a débuté ce lundi midi au PAMexpo de Court-Saint-Étienne, où l’on n'a administré que de l’AstraZeneca. La coordination médicale du centre se veut rassurante.

Le centre de vaccination majeur du Brabant wallon organisé au PAMexpo de Court-Saint-Étienne a ouvert ses portes ce lundi, marquant ainsi le début de la phase 1B de la vaccination. Après la vaccination du personnel en matinée, plus de 200 personnes âgées de 65 ans et plus étaient attendues pour cette première journée, qui devait servir de rodage. Ce lundi, on a ouvert deux lignes sur les huit, toutes deux avec de l’AstraZeneca, le seul vaccin reçu au centre.

Entre les lignes de vaccination, on ne s’affolait pas à l’idée de recevoir ce vaccin AstraZeneca qui suscite des inquiétudes ces dernières semaines suite à des caillots sanguins retrouvés chez des personnes vaccinées dans plusieurs pays et deux décès. "J’étais un peu stressé car j’ai le sang liquide et j’avais peur d’avoir un caillot de sang qui se forme, mais on est content de se faire vacciner et de retrouver bientôt nos enfants et la famille", se réjouissent Christiane et Raymond Vergheggen (81 ans), de Court-Saint-Étienne, qui sont venus se faire vacciner en couple.