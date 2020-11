Forte émotion ce jeudi matin dans la commune de Court-Saint-Étienne. Les citoyens ont rendu un dernier hommage au premier échevin de la commune, Stéphane Ravet, décédé du coronavirus le 8 novembre dernier. La commune avait prévu tout un dispositif afin que les Stéphanois puissent lui dire au revoir, malgré le contexte sanitaire.

Une cérémonie, diffusée en direct sur Youtube et cumulant quelque 600 vues, s'est tenue dès 10 heures en l'église de Sart-Messire-Guillaume, village dont l'échevin était originaire. La famille et les proches sont sortis de l'église peu après 11 heures pour accompagner le cercueil rempli de petits mots et de post-it à l'attention de Stéphane Ravet. Le cortège funèbre était mené par les membres du collège communal sur leur vélo. Vélos sur lesquels ils avaient apposé une photo de leur collègue. Afin d'éviter tout rassemblement devant l'église, le cortège a traversé la commune de long en large, selon un itinéraire diffusé en avance, afin que les habitants puissent saluer le défunt une dernière fois.

De belles attentions ont ponctué le parcours avec notamment des bougies allumées en sa mémoire. À hauteur de l'école de Sart par exemple, les instituteurs et la directrice avaient préparé une chanson et des ballons blancs, à la surprise générale.

Notre reportage est à retrouver dans La Dernière Heure Brabant wallon de ce vendredi 20 novembre.