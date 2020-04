Un montant de 300.000 euros est prévu pour cette initiative.

La commune de Court-Saint-Etienne a annoncé mercredi qu'elle avait décidé de distribuer des chèques aux ménages domiciliés sur son territoire dans le but de soutenir les commerçants et indépendants locaux. Ces chèques pourront être dépensés localement et seront mis en circulation dès la fin des mesures de confinement.

Ils seront valables pour une durée limitée et l'impact sur l'économie locale sera évalué par la commune à la fin de la période d'utilisation, pour savoir si des mesures complémentaires doivent être mises en place. Un montant de 300.000 euros est prévu pour cette initiative. "Dans un premier temps, la commune distribuera des chèques à chaque ménage stéphanois. Le montant sera proportionnel à la composition du ménage et oscillera entre 40 et 85 euros en coupures de cinq euros. Les chèques seront valables dans les commerces et chez les indépendants de Court-Saint-Etienne", détaille la commune.

Celle-ci communiquera prochainement aux habitants les modalités concrètes de mise en oeuvre de cette mesure.