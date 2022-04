Joseph, Antoine et Natacha de Mahieu développent depuis un peu plus d’un an une agence de voyages pas comme les autres : c’est à vélo que Cyclodyssées propose de découvrir l’Europe.

L’idée d’une telle agence de voyages germe lorsqu’à la fin de ses études Antoine rallie Tokyo en partant de Bruxelles… à vélo. "J’ai découvert que c’était le moyen le plus agréable pour voyager, et j’ai envie de le partager", sourit le cadet de Mahieu.

Avant de lancer Cyclodyssées, Joseph travaillait dans une autre agence de voyages, plus traditionnelle celle-ci. "Là, on propose une alternative plus écologique." D’ailleurs, la fratrie tente de rendre le départ des circuits accessible en moins de 24 heures en train depuis Bruxelles ou Paris.