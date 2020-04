La commune emboîte le pas suite à la proposition d'une association citoyenne de création de masques.

Lundi dernier, la commune lançait un appel à la fabrication de masques en annonçant qu’un point de collecte et de distribution était ouvert au sein du CPAS. Peu de temps après, elle se réjouissait de voir naitre l’Association Solidaire des Masques Stéphanois (ASMS) dont le but est de stimuler les efforts et de centraliser les propositions de volontaires , tant pour la collecte des tissus que pour l’acheminement et l’assemblage par des couturier(ère)s (qui restent à ce stade, minoritaires dans les propositions d’aide).

Afin d’accélérer le processus, la commune a annoncé qu’elle s’occuperait de l’acquisition du tissu et a commandé de quoi réaliser 10.500 masques, soit un par Stéphanois, l’objectif porté par l’ASMS. Elle va également demander aux quelques agents communaux dont la charge de travail est réduite en ce moment de participer à cet élan de solidarité en découpant des masques, en prélude à l’assemblage dont s’occuperont les couturier(ère)s bénévoles.

La commune mettra également une salle à disposition pour le découpage, le stockage et les mises en quarantaine des tissus (décontamination entre les différentes interventions).

Vous souhaitez participer ? Renseignez-vous comme bénévole sur la page Facebook «Association Solidaire des Masques Stéphanois - ASMS», ou contactez le CPAS au 010 620 730 ou via cpas@cpas-courtsaint-etienne.be.