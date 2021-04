Pétitions, actions de protestation, débats jusqu’au Parlement wallon, le site des Récollets déchaîne régulièrement les passions. Dernier épisode en date, un communiqué émis jeudi par l’ASBL Europa Nostra Belgium.

Le comité de riverains qui s’oppose au projet immobilier du promoteur Lixon indique avoir été contacté par cette association dont un des objectifs est de promouvoir des standards de haute qualité dans le domaine de la conservation du patrimoine et de l’architecture. Europa Nostra Belgium a décidé d’envoyer sur place trois spécialistes pour mener une expertise sur l’importance historique et patrimoniale du site, et l’impact que pourrait avoir le projet immobilier.