Le couvre-feu décidé lundi par le gouverneur du Brabant wallon, les 27 bourgmestres et le collège provincial est entré en vigueur dans la nuit de mardi à mercredi. Concrètement, les déplacements sur la voie publique sont interdits entre 1h et 6h du matin et ce pour une durée de 15 jours. Des exceptions subsistent pour les personnes qui se déplacent pour des raisons médicales urgentes ou professionnelles.

Ça n’a pas été énoncé explicitement mais la mesure viserait surtout à endiguer la propagation du coronavirus à Louvain-la-Neuve. L’UCLouvain estime qu’il y a environ 300 étudiants contaminés sur les 32.000 répartis sur ses trois sites, soit 1 % de la population étudiante. Mais l’on estime qu’il y en a bien davantage puisque tous ne se déclarent pas auprès des autorités académiques.