Mardi soir vers 23h30, lors d’un contrôle routier à Gastuche (Grez-Doiceau), un véhicule BMW avec deux occupants à son bord a été arrêté pour non-respect du couvre-feu. Voulant échapper à toute sanction, l’automobiliste a pris la fuite à vive allure en direction de Wavre. Les forces de l’ordre ont alors pris en chasse le véhicule qui, loin de ralentir, a continué sa route.

La course-poursuite s’est poursuivie dans les rues du centre-ville de Wavre. Les deux fuyards ont finalement pu être appréhendés après avoir dérapé au boulevard de l’Europe et heurté un panneau de signalisation. Ils ont été privés de liberté le temps d’être auditionnés. Il s’agit de deux individus originaires de Saint-Josse et nés en 1984 et 1988.

Selon le parquet, ils sont déjà connus pour des faits de roulage et étaient sous déchéance du droit de conduire au moment des faits.