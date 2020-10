Covid-19: l'école communale de Saint-Remy-Geest ferme ses portes Brabant wallon J.Br. Plusieurs personnes ont été testées positives au coronavirus ces derniers jours. © DR

Malheureusement, la Ville de Jodoigne n'échappe pas à la vague et de nombreux cas positifs de coronavirus ont été constatés au sein des implantations scolaires.



Avec un nombre élevé de personnes en quarantaine et/ou positives au sein de l’école de Saint-Remy-Geest, l’école a été contrainte de fermer ses portes. Les parents des enfants concernés ont été prévenus personnellement.



Malheureusement, aucune garderie ne pourra être organisée en raison du manque d’effectif. Les enseignants de l'établissements donnent donc rendez-vous aux élèves dès le 12 novembre, après les congés de Toussaint. "Rappelons que le port du masque est obligatoire aux abords des écoles. Les parents sont priés d’être attentifs à tout symptôme du coronavirus que pourrait développer leur enfant. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes et enfants touchés. Nous soulignons également le courage des enseignants et de tout le personnel qui assurent leurs missions dans un contexte inédit", notent les autorités communales de Jodoigne.