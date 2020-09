La durée de la fermeture préventive de 14 jours est pour le moment temporaire et dépend du résultat du test. Même si du côté du CPAS, on ne se fait pas trop d’illusions quant à ces résultats. “ Si le résultat devait s’avérer finalement négatif – mais malheureusement, il n’y a que peu de chance – on rouvrirait bien évidemment la crèche aussitôt", continue Brigitte Defalque. En attendant, on a préféré faire valoir le principe de précaution.”

Du côté des parents, on s’en doute, c’est un peu la soupe à la grimace. “ On les comprend, il n’est absolument pas évident de s’organiser. Mais il faut comprendre qu’on n’avait pas d’autre solution. Si on prenait la décision de laisser la crèche ouverte et que la situation s’aggravait encore, on se ferait également critiquer. C’est loin d’être évident”, conclut la présidente du CPAS.

Mauvaise nouvelle pour les parents qui avaient confié leurs enfants à la crèche communale La Colinette de Lasne. Car la maison communale d’accueil de l’enfance (MCAE) a été fermée préventivement et pour une durée de 14 jours. Une décision prise en concertation entre le CPAS de Lasne, l’ONE et l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité). “, explique Brigitte Defalque, la présidente du CPAS de Lasne.