Après la commune de Lasne (une crèche et une école), c'est au tour de Rebecq, et plus précisément de Quenast, d'être touchée par le Covid-19.

En effet, deux membres du personnel au moins ont été testés positifs au coronavirus ce qui implique une fermeture des deux écoles primaires de Quenast (rue de Saintes et Germinal) jusqu'au 28 septembre inclus, par mesure de sécurité. "Nous nous trouvons donc devant un cas appelé cluster (2 cas ou plus dans une collectivité), ce qui impose la fermeture des classes concernées pendant 14 jours", précisent les autorités communales qui ont pris cette décision afin d’éviter tout risque de propagation.



Par contre, aucun enfant n'a été déclaré positif dans ces établissements scolaires.



Les classes de maternelles, quant à elles, ne sont pas concernées par cette fermeture.