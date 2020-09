Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 est en progression depuis quelques jours du côté d’Ittre comme en attestent les derniers tableaux de la cellule Surveillance des maladies infectieuses de l’AVIQ.

Soucieuse d’anticiper les problèmes, la commune fait ce qui est en son pouvoir pour endiguer la propagation du virus. Ainsi, par principe de précaution, le pouvoir organisateur des écoles communales a pris la décision, en collaboration avec le service de santé à l’école, de fermer les sections maternelles des deux écoles communales, d’Ittre et de Virginal, en ce compris l’accueil extrascolaire, à savoir les garderies du matin et du soir pour les maternelles. "En effet, plusieurs enseignants de maternelle ont été testés positifs au Covid-19, tant au sein de l’implantation d’Ittre que de celle de Virginal", expliquent les autorités communales sur le site de la commune.

Les familles concernées par les fermetures de classes ont été contactées par le PSE, le service de santé à l’école. À Ittre, plusieurs nouveaux cas ont été mis à jour ces derniers jours et les autorités communales rappellent que "le virus circule toujours et que les gestes barrières doivent être respectés par tous pour se protéger et protéger les autres."

En attendant, les sections maternelles des écoles communales de Virginal et d’Ittre restent fermées tant que la situation ne s’améliore pas. La prudence est donc de rigueur.